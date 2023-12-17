Karaman’da fabrika yangını

Yangın, saat 17.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan bir yem fabrikasında çıktı.

YANGININ NEDENİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisindeki mısır koçanları ile tahta paletlerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekibi de destek verdi. 6 itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın fabrikaya yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ekiplerce araştırılmaya devam edilirken, fabrikada maddi hasar oluştu.

