Karaman'da feci kaza! Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Karaman'da kavşakta bir otomobil ile çarpışan hasta taşıyan ambulans devrildi. Kazada 2 sürücü, 2 sağlık görevlisi, hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı Üçaş Kavşağı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Zübeyde Doğan yönetimindeki 70 HD 431 plakalı otomobil, evden aldığı hastayı hastaneye götüren Ali Küçüker'in kullandığı 70 BH 112 plakalı ambulansla çarpıştı. Ambulans devrilirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ambulans şoförü Ali Küçüker, 2 sağlık görevlisi, hasta ve yanındaki refakatçi yaralandı ve başka ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Zübeyde Doğan, yara almadığını söyleyerek önce tedavi olmayı kabul etmedi. Ancak Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'ın iknasıyla, tedbir amaçlı hastaneye gitmesi sağlandı.

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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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