Karaman’da kaçak içki operasyonu

Kaynak: İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Baskında tarihi eserler de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu F.M, H.P, M.Ş, ve A.A'nın kaçak içki üretip sattıkları bilgisine ulaştı.

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Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ilçeye bağlı Kazancı beldesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 284 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 2 damıtma sistemi, 2 bakır kazan, 8 küp, 2 ruhsatsız av tüfeği, dedektör, 18 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmak üzere karakola götürüldü.

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