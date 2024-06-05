Karaman’da kenevir operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Karaman’da kenevir operasyonu: 1 tutuklama

Karaman’ın Ermenek ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Karaman'ın Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Elmayurdu köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alarak harekete geçti.

Ekipler, C.E. ve M.K.E. isimli şahsıları gözaltına alırken, şahısların bahçe ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 216 gram kubar esrar maddesi, 150 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.E. serbest kalırken, C.E., tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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