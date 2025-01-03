Karaman’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Kaynak: İHA

Karaman’da bir motosiklet sürücü ile otomobil sürücüsü kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.K ile arkasında taşıdığı yolcu yola savruldu. Feci kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında taşıdığı kişi hastaneye kaldırıldı. Motosiklette bulunan Mehmet Ali Kara, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Urgan Mahallesi 1991. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. (19) idaresindeki 70 ABN 054 plakalı motosiklet ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen N.E.A. (43) yönetimindeki 06 MD 2289 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasındaki Mehmet Ali Kara (17) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Mehmet Ali Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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