Karaman'da öğretmen evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Karaman'da öğretmen evinde ölü bulundu

Karaman'da özel eğitim öğretmeninden haber alamayan arkadaşları ekiplere haber verdi. Ekipler eve gidince öğretmenin cansız bedenini yerde gördüler.

Olay, Karaman'da Gevher Hatun Mahallesi 1732. Sokak'ta bulunan Fetih Konutlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel eğitim öğretmeni olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Dilek Mavi Öztürk (44), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Öztürk, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öztürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay yeri inceleme ekibi olayın yaşandığı dairede inceleme yaptı.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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