Karaman’da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Y. (55) yönetimindeki 50 AAT 696 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halindeki traktör römorkuna, daha sonra da bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Yasemin Y. (52), Nurhuda Y. (22) ve Mehmet Zeki K. (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.