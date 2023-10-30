Karaman’daki cinayette yeni gelişme! Çalışma arkadaşını av tüfeğiyle öldürmüştü

Karaman’da İsmail Y. (44), tartıştığı mesai arkadaşı Ali Çalış'ı (45) av tüfeği ile öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Karaman’daki cinayette yeni gelişme! Çalışma arkadaşını av tüfeğiyle öldürmüştü

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki soğuk hava deposunda meydana geldi. İsmail Y., mesai arkadaşı Hasan Ali Çalış ile iş yerinde önünde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile İsmail Y., av tüfeğiyle Çalış'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Çalış, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalış, yaşamını yitirdi. İsmail Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İsmail Y., gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna yanıt vermedi. Soruşturma sürüyor.

tartistigi-mesai-arkadasini-av-tufegi-ile-olduren-supheli-adliyede-yenicag.jpg

tartistigi-mesai-arkadasini-av-tufegi-ile-olduren-supheli-adliyede-yenicag1.jpg

tartistigi-mesai-arkadasini-av-tufegi-ile-olduren-supheli-adliyede-yenicag4.jpg

tartistigi-mesai-arkadasini-av-tufegi-ile-olduren-supheli-adliyede-yenicag65.jpg

tartistigi-mesai-arkadasini-av-tufegi-ile-olduren-supheli-adliyede-yenicag68.jpg

tartistigi-mesai-arkadasini-av-tufegi-ile-olduren-supheli-adliyede-yenicag69.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor Yaşam
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı Gündem
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı Gündem
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor Dünya
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor… Gündem
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor…
Odunpazarı'nda bulunan metruk bina bölge halkını korkutuyor Gündem
Odunpazarı'nda bulunan metruk bina bölge halkını korkutuyor
Emeklilere yapılacak zam oranı sızdı. 5 bin TL ikramiye çok görülmüştü Ekonomi
Emeklilere yapılacak zam oranı sızdı. 5 bin TL ikramiye çok görülmüştü