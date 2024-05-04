Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, TV5'te konuk olduğu canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlere ilişkin soruya yanıt verdi.

Sağlık sorunlarının son dönemde arttığını belirten Karamollaoğlu, "Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." dedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPILACAK

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim." diye konuştu.

Şu an bir aday olmadığını ve teşkilat mensuplarının bu konudaki kanaatlerini alacaklarını kaydeden Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, görevi hakkıyla yerine getirecek bir ismin genel başkanlık için belirleneceğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine de, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." cevabını verdi.