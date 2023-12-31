Karanfilli suyun nelere iyi geldiğine inanamayacaksınız

Bazı bitkiler su ile birleşince vücutta mucizeler yaratıyor. Karanfilli su da onlardan biri. İşte karanfilli suyun insanoğluna yararları...

KARANFİLLİ SUYUN YARARLARI NELERDİR?

Boğaz enfeksiyonuna doğal ilaç.

Ağız kokusunu gideriyor.

Metabolizmayı hızlandırıyor.

Diş etlerini güçlendiriyor.

İdrar söktürücü.

Stres ve kaygıyı azaltıyor.

İçme suyunuza ekleyeceğiniz birkaç adet karanfil sağlığınıza adeta şifa dağıtıyor.

Karanfilli su idrar söktürücü özelliğe sahip. Enfeksiyonunu ortadan kaldırıyor.

Stresi yok ediyor

Mikroplarla savaşıyor. Özellikle boğaz enfeksiyonlarında birebir sağlık şifa dağıtıyor.



Vücuttaki bütün toksinleri yok ediyor. Böylelikle kilo verdiriyor.

Diş etlerini güçlendiriyor. Ağız ve diş sağlığını koruyor. Ağızda oluşan kokuları gideriyor.