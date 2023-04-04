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Karanlık mekanlarda çalışmak gebe kalmayı engeller mi

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, D vitamini eksikliği olan kadın ve erkeklerde kısırlık sorunun gözlendiğini, hatta gebelikte bu sorunu yaşayan kadınların kız çocuklarında da gelecekte adet düzensizliğine yol açarak gebelik olasılığını düşürdüğünü belirterek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 07:22
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Karanlık mekanlarda çalışmak gebe kalmayı engelliyor

Karanlık mekanlarda çalışmak gebe kalmayı engeller mi
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Bağışıklık sistemine olumlu etkileri olan D vitamini hipertansiyon, kalp hastalıkları, bazı kanserler ve otoimmün hastalıklara karşı koruyucu özellikleri ile bilinen bir vitamin. Kapalı mekanlarda zaman geçirme ve düzensiz beslenme alışkanlıkları sonucunda D vitamini alımının azalması, gençlerin ve yetişme çağında olanların sadece sağlığını değil, doğurganlıklarını da tehdit ediyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, son yıllarda yaşam şartlarının değişimine paralel olarak kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmesinin, güneş görmeyen ve karanlık mekanlarda çalışılmak zorunda kalınmasının D vitamini eksikliğine yol açtığını, bunun da dolaylı olarak gebeliği negatif etkileyen bir faktör olarak ortaya çıktığını vurguladı ve şunları söyledi:

“Son yıllarda pek çok insanın güneş ışınlarına bağlı cilt kanseri oluşması korkusuyla güneşe çıkmaktan kaçınması, güneş koruyucularını çok fazla kullanması, çevre kirliliği, yetersiz beslenme gibi etkenler D vitamini eksikliği sorunu ile daha sık karşılaşmamıza yol açıyor. Son yıllardaki çalışmalarda D vitamininin kadınlarda her adet döneminde veya kısırlık tedavisi sırasında, gelişen yumurta sayısını ve kalitesini artırdığı, yumurtanın sperm tarafından döllenmesini, rahim içi kalınlığı ve oluşan bebeğin rahime tutunmasını kolaylaştırdığı ve böylece gebelik oluşma şansını gerek tüp bebek tedavilerinde gerekse diğer kısırlık tedavilerinde olumlu yönde artırdığı ortaya konmuştur.
Araştırmalar, gebelik döneminde D vitamini eksikliği yaşayan annenin dünyaya getireceği kız çocuklarında gelişim sürecinde ‘hipotalamik fonksiyonun’ bozularak adet düzensizliği ve buna bağlı olarak gebelik potansiyelinin azalması gibi problemlere yol açabildiğini göstermektedir. Erkeklerde ise sperm sayısı azlığı ve hareket yavaşlığı sorunlarını yaşayan kişilerde D vitamini takviyesinin, özellikle sperm hareketini hızlandırarak, ayrıca sperm sayısında da bir miktar artış sağlayarak yumurta döllenmesini artırdığı söylenebilir. Sisli havaların sık olduğu bölgeler, fabrika dumanları veya araba egzoz dumanları ile aşırı kirlenen havanın solunduğu alanlar, kapalı giyim tarzı tercihleri yeterli D vitamini oluşumunu engeller. Genel olarak, erişkinlerde normal D vitamini düzeylerini sağlamak için gereken D vitamini dozu 400- 800 IU’dir. Bu miktarda D vitamini içeren bir takviyenin alınması yeterli olacaktır.”

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