Karapınar'da yeni obruk oluştu: 20 metre çapında, 2 metre derinliğinde

Ş.T.'nin tarlasındaki çökme olayını gören komşular, durumu tarla sahibine iletti. Tarlaya gelen Ş.T., devasa bir obrukla karşılaştı. Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri, obruğun çevresine güvenlik şeridi çekti. Tarlanın kenarında bulunan su kuyusunun pompasının çökmemesi için zincirlerle bağlanması dikkat çekti.

Karapınar, sık sık obrukların oluştuğu bir bölge olarak biliniyor. Son olarak 4 Ağustos tarihinde pancar ekili bir tarlada obruk meydana gelmişti. Avşar mevkiinde ise 30 Ekim 2023 tarihinde şeker pancarı ekili tarlada 27 metre çapında ve yaklaşık 15 metre derinliğinde bir obruk oluşmuştu.