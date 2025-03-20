Karapınar’da YKS hazırlık seminerine yoğun İlgi

Karapınar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki öğrencilere yönelik eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu'nun katılımıyla bir seminer düzenlendi. Seminere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sınav sürecinde başarıyı artırmaya yönelik bilgiler edindi.
Programda, motivasyonun önemi, sınav kaygısını yönetme, stres ve dikkat kontrolü, etkili zaman yönetimi, hedef belirleme stratejileri ve ayna nöronların öğrenme sürecindeki rolü gibi konular ele alındı. Beledioğlu, sınav dönemi boyunca karşılaşılabilecek zorluklara ilişkin uygulanabilir stratejiler sundu.
Seminerin sonunda öğrenciler, merak ettikleri konuları sorarak sınav hazırlık sürecine dair detaylı bilgiler aldı.