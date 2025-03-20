Karapınar’da YKS hazırlık seminerine yoğun İlgi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karapınar’da YKS hazırlık seminerine yoğun İlgi

Konya Karapınar'da YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde, motivasyon, stres yönetimi ve sınav kaygısıyla başa çıkma gibi konular ele alındı.

Karapınar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki öğrencilere yönelik eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu'nun katılımıyla bir seminer düzenlendi. Seminere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sınav sürecinde başarıyı artırmaya yönelik bilgiler edindi.

Programda, motivasyonun önemi, sınav kaygısını yönetme, stres ve dikkat kontrolü, etkili zaman yönetimi, hedef belirleme stratejileri ve ayna nöronların öğrenme sürecindeki rolü gibi konular ele alındı. Beledioğlu, sınav dönemi boyunca karşılaşılabilecek zorluklara ilişkin uygulanabilir stratejiler sundu.

​​​​​​​

Seminerin sonunda öğrenciler, merak ettikleri konuları sorarak sınav hazırlık sürecine dair detaylı bilgiler aldı.

Karapınar’da YKS hazırlık seminerine yoğun İlgi

Karapınar’da YKS hazırlık seminerine yoğun İlgi

Son Haberler
İmamoğlu için en çarpıcı yorum ondan geldi! Konuşması sosyal medyada hızla yayılıyor
İmamoğlu için en çarpıcı yorum ondan geldi! Konuşması sosyal medyada hızla yayılıyor
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Çatıdan düşerek ölen baba-oğul toprağa verildi
Çatıdan düşerek ölen baba-oğul toprağa verildi
Transfermarkt, Victor Osimhen'in yeni piyasa değerini açıkladı
Transfermarkt, Victor Osimhen'in yeni piyasa değerini açıkladı
Besni’de dağ keçileri görüldü
Besni’de dağ keçileri görüldü