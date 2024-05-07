Karaya oturan geminin tam yeri

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Karaya oturan geminin tam yeri
İstanbul Haydarpaşa açıklarında ALEXIS adlı bir yük gemisinin makine arızası nedeniyle karaya oturduğu açıklanmıştı. Karaya oturan geminin konumu ortaya çıktı.

İstanbul'un Haydarpaşa Mendireği önlerinde bulunan ve Ukrayna'dan Mısır'a seyir halinde olan ALEXIS adlı 229 metre uzunluğundaki yük gemisi, makine arızası sebebiyle karaya oturdu.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Bu durum, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini çift yönlü olarak durdurdu.

KONUMU BELLİ OLDU

Geminin tam olarak karaya oturduğu yer belirlendi ve haritada ALEXIS isimli geminin konumu gösterildi. Harem ve Kızkulesi arasında olduğu tespit edildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, geminin kurtarılması için kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

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GEMİNİN KURTARILMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri ve tahlisiye botları ile balık adamları, geminin kurtarılması için harekete geçti. İstanbul Boğazı'ndaki geçici gemi trafiği durdurma önlemleri de alındı.

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