Karayipleri kasırga vurdu

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Beryl Kasırgası Venezuela'nın kuzeydoğusunu vurdu ve bu doğal afet sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca birçok bölge elektriksiz kaldı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, basına yaptığı açıklamada, Sucre eyaletinde kasırganın neden olduğu felaket sonucunda 400 evin tamamen yıkıldığını, 8 bin evin ise kısmen zarar gördüğünü belirtti. Sucre'de 4 kişinin de kayıp olduğunu ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini dile getirdi. Maduro, kasırgadan etkilenenlere su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların ulaştırıldığını da ifade etti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin son raporuna göre, "kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası, Karayip Denizi boyunca kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam ediyor.