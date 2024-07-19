Karayolu çöktü demiryolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Karayolu çöktü demiryolu ulaşıma kapandı

Karabük-Eskipazar karayolunda dün başlayan çökme bugün sabah saatlerinde de devam etti. Yolun tamamen çökmesi ile birlikte demiryolu da ulaşıma kapandı.

Karabük-Eskipazar karayolunun 6 kilometresinde yaşanan çökme sabah saatlerinde de devam etti. Çökme sonucu yolun altında bulunan demiryolu zarar görerek ulaşıma kapandı.

Karabük - Eskipazar D-100 karayolunda yaşanan çökme sonucu yol trafiğe tamamen kapanırken, ulaşım ise karşı şeritten sağlanmaya başladı.

Öte yandan karayolunda yaşanan çökme ve kayan tonlarda toprak yolun alt kısmında yer alan demir yolunu da çökertti. Karabük - Ankara yönüne demir yolunun tamamen kapanmasına neden olan heyelan ve çökmeler, ayrıca KARDEMİR fabrikaları içinde kullanılan demir yolu ağlarına da zarar verdi.

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