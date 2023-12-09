'Karbonmonoksit' uyarıları geldi. Uzmanı belirtileri açıkladı

Bingöl Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Kurt, kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmesine karşı önerilerini açıkladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Kurt, “Karbonmonoksit, özellikle oksijene nazaran 200 kat daha fazla bağlanması sebebiyle kanda oksijen azlığına sebebiyet verir. Baş ağrısı, bulantı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı” sözlerini kullandı.

Dr. Kurt, karbonmonoksit gazının soba ve doğal gazın yanlış kullanımına bağlı olarak zehirlenmelere yol açabildiğini ifade ederek şunları belirtti:

“Karbonmonoksit gazı, solunum yoluyla kana karıştıktan sonra, dokulara oksijen taşıyan hemoglobine bağlanır.

Karbonmonoksit, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Özellikle soba, şofben ve doğal gazın yanlış kullanımına bağlı olarak zehirlenmelere sebep olmaktadır. Karbonmonoksit gazı, hemoglobine özellikle oksijene nazaran 200 kat daha fazla bağlanması sebebiyle, kanda oksijen azlığına sebebiyet verir.

Kandaki oksijenin azalmasına bağlı olarak da hastalarda belli semptomlar görülür. Bunlardan bazıları baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi semptomlardır. Özellikle tüm aile bireylerinde bu şikayetlerin görünüyor olması uyarıcıdır”

“SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURULMALI”

Zehirlenme belirtilerinin görülmesi durumunda yapılacakları da anlatan Dr. Kurt şu sözlerle açıklamalarını bitirdi:

“Hastanede karbonmonoksit zehirlenmesi için belli başlı tedavi uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi yüzde yüz oksijen tedavisidir ve hastalar dört saat boyunca müşahede altında tutulur. Bir diğeriyse, kandaki karbonmonoksit değerine göre, belirlenen bu tedavi yöntemi seçilen hiperbarik oksijen tedavisidir.

Özellikle kırsalda yaşayan, soba kullanan vatandaşlarımızın soba kurulumlarında ve temizliğine dikkat etmesi gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında özellikle aile bireylerinde de varsa mutlaka oda havalandırılmalı. Ortamdan hızlıca uzaklaşılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gerekirse 112 acil servis aracılığıyla hastaneye başvurulması önerilir”