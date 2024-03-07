Karda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle, nedeniyle 38 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 2 iş makinesiyle 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı ve mahsur kalan vatandaşların araçları ile ilerlemesini sağladı.

Ekip Şefi İdris Karakan, aniden başlayan yoğun kar yağışının Hasköy-Mutki kara yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtığını ifade etti ve "Kardan dolayı 38 araçta 60 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Yolda kalan 38 araca güvenli bir şekilde yol verdik. Yolu açtık ama tipi devam ediyor. Bazı yerlerde görüş mesafesi sıfıra kadar düşüyor" açıklamasını yaptı.