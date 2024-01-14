Karda mahsur kalan hasta hastaneye güçlükle yetiştirildi

Siirt Pervari’de karların yolu kapatması nedeniyle beldede mahsur kalan kalp hastası kadın, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol çalışması yapmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Beğendik beldesinde yaşayan 37 yaşındaki Hakime S., rahatsızlanınca, durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar nedeniyle beldeye ulaşamayınca İl Özel İdaresi ekipleri hızşa çalışmalara başladı. Yapılan yol çalışmasıyla, Hakime S. önce ambulansa ulaştırıldı ve ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.