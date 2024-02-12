Karda yürüyüş kalp krizine neden olur mu?

Soğuk hava vücudun ısısını düşürür. Cilt yüzeyindeki damarlar büzülür, ısı kaybı artar. Bu da damarların daralmasına ve kan basıncının yükselmesine sebep olur. Kalp daha zor çalışır ve kalp krizi riski artar.

Soğukta vücutta salgılanan stres hormonları, yani katekolaminler, fazlalaşır. Damarları genişleten nitrik oksit ise azalır. Bu durum da tansiyonu ve kalp atışını yükseltir, damar kasılmalarına neden olur.

Damar esnekliği kaybolunca, kalp damar hastalığı ve kalp yetmezliği olan kişilerde ani ölüm tehlikesi ortaya çıkar.

KALP SAĞLIĞINI BOZAN FAKTÖRLER

Pıhtılaşma eğilimi

Kış aylarında pıhtı oluşumunu etkileyen fibrinojen ve faktör VII seviyeleri yükselir. Bu yükselişin nedeni kış aylarında sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

Hava kirliliği

Kış aylarında yakıt kullanımıyla artan hava kirliliği, kalp damar hastalıklarını tetikler. Hava kirliliği kan basıncını ve kalp atışını arttırır, damarları zedeler.

Enfeksiyonlar

Kış aylarında sık rastlanan kalp krizi ve inme vakalarının başlıca sebebi enfeksiyonlardır. Enfeksiyon, kalp damarlarında biriken plakların yıpranmasına yol açar. Bu da pıhtı oluşma olasılığını yükseltir. Grip ve zatürre gibi hastalıklarla birlikte, kan basıncı ve kalp atışı da yükselir ve kalp krizi oluşur.

D vitamini eksikliği

D vitamini seviyesi düşük olanlarda pıhtılaşma artar.

Fiziksel aktivitenin azalması

Kış aylarında hareketsiz kalmak, toplardamarlarda tıkanıklık ve akciğerde pıhtı oluşumuna zemin hazırlar.

Bu nedenlerle, kış aylarında aşırı efor sarf etmemek, uygun kıyafetler giymek ve uzun yürüyüşlerden kaçınmak önemlidir.