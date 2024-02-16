Kardemir 5 yıllık hedeflerini açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir otelde düzenlenen sohbet toplantısında bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Demir, faaliyetlerine, demir çelik sektöründe küresel güç olmak vizyonuyla devam edeceklerine dikkat çekerek, "Şu anda ham çelik üretimimiz 2,5 milyon ton seviyesinde. Çok kısa vadede bunu 3,5 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz. Katma değerli çelik üretimini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 katına çıkaracak planlamaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir yolu rayı ve tekeri gibi rekabetçi ürünleri piyasaya sunarken, demir yolu taşımacılık sektöründe yeni girişimlerde yer almak düşüncesinde olduğunu söyleyen Demir, yatırımlarında önceliklerinin doğaya saygılı teknik ve teknolojiyi seçmek olduğunu belirtti.

Demir, yeni teknolojiler doğrultusunda ürün geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, ilk olarak yeni bir yüksek fırın yatırımı hayata geçireceklerini paylaştı.

SAVUNMA SANAYİSİNE DESTEK

Yeni pazarlara açılma hedefleri olduğunu söyleyen Demir, pazar paylarını da yüzde 9'dan yüzde 12'ye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Demir, savunma sanayisinde nitelikli malzeme ve alaşım konusunda dışa bağımlılık olduğuna dikkat çekerek, bu alanların kapatılmasında, Kardemir ve bağlı ortaklıklarının önemli rol oynayacağını belirtti.

GÜNEŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE ENERJİ YATIRIMLARI YAPILACAK

Demir, güneş enerjisi başta olmak üzere çeşitli enerji yatırımlarının olduğunu belirterek, "İlk planda 2026 yılı sonuna kadar 250 megavatlık yenilenebilir enerji üretimini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.