Kardemir 5 yıllık hedeflerini açıkladı

Kaynak: AA
Kardemir 5 yıllık hedeflerini açıkladı
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir, gelecek 5 yıl içerisinde 1,5 milyar doları bulacak yeni yatırım yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Çok kısa vadede hem çelik üretimimizi 3,5 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir otelde düzenlenen sohbet toplantısında bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Demir, faaliyetlerine, demir çelik sektöründe küresel güç olmak vizyonuyla devam edeceklerine dikkat çekerek, "Şu anda ham çelik üretimimiz 2,5 milyon ton seviyesinde. Çok kısa vadede bunu 3,5 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz. Katma değerli çelik üretimini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 katına çıkaracak planlamaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir yolu rayı ve tekeri gibi rekabetçi ürünleri piyasaya sunarken, demir yolu taşımacılık sektöründe yeni girişimlerde yer almak düşüncesinde olduğunu söyleyen Demir, yatırımlarında önceliklerinin doğaya saygılı teknik ve teknolojiyi seçmek olduğunu belirtti.

Demir, yeni teknolojiler doğrultusunda ürün geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, ilk olarak yeni bir yüksek fırın yatırımı hayata geçireceklerini paylaştı.

SAVUNMA SANAYİSİNE DESTEK

Yeni pazarlara açılma hedefleri olduğunu söyleyen Demir, pazar paylarını da yüzde 9'dan yüzde 12'ye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Demir, savunma sanayisinde nitelikli malzeme ve alaşım konusunda dışa bağımlılık olduğuna dikkat çekerek, bu alanların kapatılmasında, Kardemir ve bağlı ortaklıklarının önemli rol oynayacağını belirtti.

GÜNEŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE ENERJİ YATIRIMLARI YAPILACAK

Demir, güneş enerjisi başta olmak üzere çeşitli enerji yatırımlarının olduğunu belirterek, "İlk planda 2026 yılı sonuna kadar 250 megavatlık yenilenebilir enerji üretimini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ambalaj tasarım yarışması için başvurular başladı
Ambalaj tasarım yarışması için başvurular başladı
2023’te 660 milyon bozuk para cebe girdi
2023’te 660 milyon bozuk para cebe girdi
Brent petrolün varil fiyatı 82,79 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 82,79 dolar
Açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı
Açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı
Son Haberler
Her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir?
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri Şifalı Bitkiler
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri
CHP'nin reklam filminde bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Bilerek mi oldu yoksa unutuldu ? Gündem
CHP'nin reklam filminde bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Bilerek mi oldu yoksa unutuldu ?
Kar yüksekliği 2 insan boyunu geçti Gündem
Kar yüksekliği 2 insan boyunu geçti
Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek ortaya çıktı. Mikrop saçıyor. Zehirliyor Sağlık
Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek ortaya çıktı. Mikrop saçıyor. Zehirliyor
Bursa'da bir halk otobüsü ön tekeri havada ilerlerken görüntülendi. Bu otobüslere nasıl çalışma izni veriyorlar? Gündem
Bursa'da bir halk otobüsü ön tekeri havada ilerlerken görüntülendi. Bu otobüslere nasıl çalışma izni veriyorlar?
Kamyonet park halinde olan bir tıra arkadan çarptı. 2 kişi ağır yaralı Yerel Haberler
Kamyonet park halinde olan bir tıra arkadan çarptı. 2 kişi ağır yaralı