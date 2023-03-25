Serdar Ortaç geçirdiği zor günleri anlattı. Kardeş acısı ile yıkılmıştı

Serdar Ortaç, yıllar önce çıkarttığı Bilsem Ki şarkısını tekrardan okumak isteyen Mehmet Çevik ile birlikte Beykoz Kundura Fabrikası'ndaydı.

"NE YAPABİLİRİM Kİ HAYAT BU"

"Şarkı ve klibin çekimi kardeşinizin vefatından yakın bir zaman sonra oldu. Planlanmış tarih diye mi değiştirmediniz?" diye sorulunca Ortaç, "6 kez klibi erteledik. 2 sene önce anlaştık. 6 kere de erteledik. Benim babam öldüğünde de ertesi günü konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim. Ne yapabilirim ki hayat bu. Eleştiri geleceğini düşünmüyorum. Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. İçimde tutuyorum yani. Bas gitaristimi kaybettim trafik kazasında. O da ailemdi. Kardeşim gitti. Babam gitti. Ben de gideceğim, hepimiz gideceğiz. Dört, beş senedir yatıyordu ben kendimi hazırlamıştım zaten. Karısı ve çocukları için çok zor. Yıllardır baktı ona ayrılmadı. Elimde büyüdü, gitti. Annem için çok zor yarısı gidiyor, çocuğunu kaybediyor. Benim tamamım gidiyor. Zor arkadaşlar zor..." yanıtını verdi.

"EVİM 8 DEĞİL 3 ODALI"

Geçtiğimiz aylarda 8 odalı villasını satılığa çıkarttığı da konuşulan Ortaç, "Yok ağabey yok. Evim 8 odalı değil. 3 odalı. 80 milyon TL'ye sattı dediler. Satmadım" dedi.