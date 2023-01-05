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Kardeş kavgası kime yarar izleyin ve kendi gözlerinizle görün

Aynı candan, aynı kandan olan kardeşler çoğu zaman birbirlerini korumak için canlarını hiçe sayarlarken, bazen de tersi oluyor. Videoda çorak bir arazide kavga eden 2 Afrika ceylanı burunlarını dibine kadar gelen aslanı fark etmedi. Kardeşlerden biri aslana yem oldu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:25
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Kardeş kavgası kime yarar izleyin

Kardeş kavgası kime yarar izleyin ve kendi gözlerinizle görün
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Kardeş kavgası genellikle gazetelerin 3. sayfa haberidir. Bu kavgada biri diğerini ya yaralar ya da öldürür. Ama aynı dinden aynı ırktan gelen ülkeler de Rusya-Ukrayna örneğindeki gibi sorunu istemeyerek de olsa savaşarak çözme yoluna gidebiliyor.

Kardeş kavgasına en iyi örnek ise bu videoda yer alıyor. İki Afrika ceylanı kıyasıya kavga etmeye başlıyor. Bu kavgayı diğer ceylanlar da uzaktan izleyerek kimin galip geleceğine tanıklık etmek istiyor.

Çorak arazide bu kavgayı uzaktan gören bir aslan da kavgacı ceylanlara doğru hızla koşmaya başlıyor. Kavgayı izleyen ceylanlar aslanı görür görmez koşarak kaçarken, 2 ceylan kavgaya öğle kendilerini kaptırmışlardı ki, burunlarının dibine kadar yaklaşan aslanı bir kaç adım kala fark edebildi. 

Kavgayı bırakan ve kaçmak isteyen ceylanlar hamle yapsa da aslan pençesiyle ceylanlardan birini yere indirmeyi başarıyor. Aç aslan karnını kaçamayan ceylanla doyuruyor. Bu iki ceylanın kavgasından tek karlı çıkan ise aslan oluyor.

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