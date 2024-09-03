Kardeş kavgasında kan döküldü

Kaynak: İHA
Kardeş kavgasında kan döküldü

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde, iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Doğan Öztaş, kardeşi Ayhan Öztaş’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde akşam saatlerinde yaşanan bir tartışma, trajik bir şekilde sonuçlandı. Saat 19.50 sıralarında meydana gelen olayda, Doğan Öztaş (45) ile kardeşi Ayhan Öztaş arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Doğan Öztaş, yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Ayhan Öztaş’a ateş etti. Üç farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

BABA AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Kavganın şiddetlendiğini gören baba Bayram Öztaş, araya girmeye çalıştı. Ancak tüfekten çıkan saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Olayı gören köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayhan Öztaş’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı baba Bayram Öztaş, ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ESKİ HUSUMET İDDİASI

İddiaya göre, iki kardeş arasında uzun süredir devam eden bir husumet bulunuyordu. Bu eski anlaşmazlık, kavgaya neden olmuş olabilir. Olayın ardından, Ayhan Öztaş’ın cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kardeşini öldüren Doğan Öztaş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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