Kardeş ülke ile ortak tatbikat: Mustafa Kemal Atatürk 2023

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri ve hava araçları Azerbaycan'a geldi.
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 23-25 Ekim'de Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri ve hava araçları Azerbaycan'a geldi.