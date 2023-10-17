Kardeş ülke ile ortak tatbikat: Mustafa Kemal Atatürk 2023

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 23-25 Ekim'de Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

KAYNAK: AA
Kardeş ülke ile ortak tatbikat: Mustafa Kemal Atatürk 2023

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri ve hava araçları Azerbaycan'a geldi.

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