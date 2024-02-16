Kardeşinin kimliğini kullanan katil zanlısını parmak izi ele verdi

Kaynak: DHA
Kardeşinin kimliğini kullanan katil zanlısını parmak izi ele verdi
Adana’da devriye görevindeki polise, kardeşi FS’nin kimlik numarasını veren Cumali S. (45), parmak izi sorgulamasıyla gerçek kimliği tespit edildi. Cumali S., ‘kasten öldürme’ suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi’ndeki bir tatlıcıdan çıkan Cumali S.'yi şüphelenip durdurdu. Ancak üzerinde kimlik bulunduğunu söyleyen Cumali S., aslında kardeşi FS’nin kimlik numarasını vermişti. Ekipler, Genel Bilgiler Toplama (GBT) kontrolü sonucunda, kimlik korumasındaki fotoğrafa benzemediğini değerlendirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne götürülen Cumali S.'nin parmak izi sorgulaması yapıldı ve asıl kimliği tespit edildi.

2008 yılında karıştığı bir olaydan ‘kasten öldürme’ suçundan aranan Cumali S., cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilmeden önce polis evindeki işlemleri tamamlandı.

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