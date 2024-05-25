Kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlü, parmak izinden yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 36 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan olan C.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında yakalanan hükümlü, kardeşi K.O.'ya ait kimliği göstererek kendisinin C.O. olmadığını söyledi.

Durum üzerine yapılan parmak izi incelemesinde şüphelinin C.O. olduğu belirlendi.

Öte yandan hükümlü hakkında 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlamaları ile arama kararı olduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınan C.O., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.