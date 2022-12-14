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  • Kardeşinin uğradığı istismarı inkar eden tarikatçı ağabeyin istismarı savunduğu görüntüler ortaya çıktı

Kardeşinin uğradığı istismarı inkar eden tarikatçı ağabeyin istismarı savunduğu görüntüler ortaya çıktı

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında “imam nikahı” ile “evlendirdiği” kızı H.K.G’nin ağabeyi Muhammed Sıddık Gümüşel’in çocuk istismarını savunduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çok eşlilik savunulurken, istismara ise kılıf bulunuyor.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:46
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Kardeşinin uğradığı istismarı inkar eden tarikatçı Muhammed Sıddık Güümüşel'in istismarı savunduğu görüntüler ortaya çıktı

Kardeşinin uğradığı istismarı inkar eden tarikatçı ağabeyin istismarı savunduğu görüntüler ortaya çıktı
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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşında evlendirerek sistematik istismara maruz bıraktı.

Türkiye’nin içerisine sürüklendiği tarikat karanlığını ortaya koyan cinsel istismar skandalında; mağdur H.K.G, Kadir İstekli tarafından senelerce istismara uğradığını ve durumun aile üyeleri tarafından bilindiğini dile getirmesi de iddianamede yer aldı. H.K.G, Kadir İstekli tarafından ilk istismara uğradığı gün Kadir İstekli’nin odasına kendisini ağabeyi Muhammed Sıddık Gümüşel’in götürdüğünü söyledi.

H.K.G’nin ağabeyi Muhammed Sıddık Gümüşel, geçtiğimiz hafta bir TV programına çıkarak istismarı inkar etti. Sıddık Gümüşel, aynı programda da kardeşinin 14 yaşında ‘evlendirdiğini’ ise itiraf etti.

TELE1’in ulaştığı görüntülerde Hiranur Vakfı’nda istismar alenen daha önce savunulmuş. 2021’de Kardeşler Köprüsü etkinliği adı altında yapılan buluşmada çocuğun babası ve vakfın kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel de yer aldı. Aynı etkinlikte, istismarın açıkça savunulduğu ve istismara savunmayanların din düşmanı olarak gösterildiği görüldü.

Görüntülerde Muhammed Sıddık Gümüşel, yaptığı konuşmada cinsel istismarı şöyle savundu:

“EZBERLETİLEN YAŞTAN EVVEL EVLENMENİN CİNSEL İSTİSMAR OLDUĞUNA İNANILIYOR”

Kimsenin namazı orucu engellenmiyor ama bu kişi aynı zamanda faizin dünya gerçeği olduğuna, çoklu evliliğin bir sapıklık olduğuna, kendisine ezberletilen yaştan evvel evlenmenin bir cinsel istismar olduğuna kısaca 1.400 yıl önceki İslam’ın bugün yaşanılmasının bugün uygulanmayacağına inandırılmak isteniyor. Daha da acısı İslam adına çalışıyoruz diyen birçok kişinin, modernitenin eseri olup, kaçamak cevap verdiğine şahit oluyoruz

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BAGLI KÜÇUK YADA BÜYÜK YASA DIŞI HUKUK DIŞI BASKILARLA ÇOCUKLAR KİMLERE VE NEDEN EMANET EDILIYOR?
14.12.2022 17:12
CAMAAT VE TARIKATLARIN BAGLI OLDUKLARI KOLLAR NERELERE BAGLI İSE NERELERDEN BESLENIP ÇOCUKLARI HAKİRCE FARKLI AHLAK DIŞI EDEP DIŞI ÇOCUKLARI BASKI ALTINA ALARAK BASKI UYGULAYAN CEMAAT TARIKATLARA  
 
AVCI
14.12.2022 16:50
Sapık birine saldıracağız diye islama saldırmaya başladığınızda saldırdığınız sapıktan farkınız kalmaz  
 
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