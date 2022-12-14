Kardeşinin uğradığı istismarı inkar eden tarikatçı ağabeyin istismarı savunduğu görüntüler ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşında evlendirerek sistematik istismara maruz bıraktı.

Türkiye’nin içerisine sürüklendiği tarikat karanlığını ortaya koyan cinsel istismar skandalında; mağdur H.K.G, Kadir İstekli tarafından senelerce istismara uğradığını ve durumun aile üyeleri tarafından bilindiğini dile getirmesi de iddianamede yer aldı. H.K.G, Kadir İstekli tarafından ilk istismara uğradığı gün Kadir İstekli’nin odasına kendisini ağabeyi Muhammed Sıddık Gümüşel’in götürdüğünü söyledi.

H.K.G’nin ağabeyi Muhammed Sıddık Gümüşel, geçtiğimiz hafta bir TV programına çıkarak istismarı inkar etti. Sıddık Gümüşel, aynı programda da kardeşinin 14 yaşında ‘evlendirdiğini’ ise itiraf etti.

TELE1’in ulaştığı görüntülerde Hiranur Vakfı’nda istismar alenen daha önce savunulmuş. 2021’de Kardeşler Köprüsü etkinliği adı altında yapılan buluşmada çocuğun babası ve vakfın kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel de yer aldı. Aynı etkinlikte, istismarın açıkça savunulduğu ve istismara savunmayanların din düşmanı olarak gösterildiği görüldü.

Görüntülerde Muhammed Sıddık Gümüşel, yaptığı konuşmada cinsel istismarı şöyle savundu:

“EZBERLETİLEN YAŞTAN EVVEL EVLENMENİN CİNSEL İSTİSMAR OLDUĞUNA İNANILIYOR”

Kimsenin namazı orucu engellenmiyor ama bu kişi aynı zamanda faizin dünya gerçeği olduğuna, çoklu evliliğin bir sapıklık olduğuna, kendisine ezberletilen yaştan evvel evlenmenin bir cinsel istismar olduğuna kısaca 1.400 yıl önceki İslam’ın bugün yaşanılmasının bugün uygulanmayacağına inandırılmak isteniyor. Daha da acısı İslam adına çalışıyoruz diyen birçok kişinin, modernitenin eseri olup, kaçamak cevap verdiğine şahit oluyoruz