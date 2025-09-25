Kardeşler arasında miras kavgası kanlı bitti

Olay, 26 Mayıs'ta ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. Fikri Küçük, miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük'e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Küçük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Fikri Küçük, tutuklandı. Fikri Küçük hakkında "Kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sanık Fikri Küçük'ün, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başladı. Duruşmada tutuklu sanık Küçük, müşteki S.F.K., İsmail Küçük'ün çocukları R.B, F.K, Ö.F.K, H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan Fikri Küçük, kardeşiyle aralarında babalarından kalan mülkle ilgili tartışma olduğunu, kardeşi İsmail Küçük'ün sürekli sorun çıkardığını söyledi. Küçük, iş yerinden evine çıkarken kardeşiyle karşılaştığını ve aralarında çıkan tartışma sonucu tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

İsmail Küçük'ün oğlu S.F.K. de babası ile amcasının arasında husumet olmadığını, sadece birbirleriyle konuşmadıklarını ifade etti. İsmail Küçük'ün kızı H.K. ise evde babasını beklediği sırada tüfek sesini duyarak balkona çıktığını, babasını ve amcasını gördüğünü söyledi. Sanık ve müşteki yakınlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.