Kardeşleri Menzil şeyhini dergaha sokmadı. 'Polis çağırırız' diyerek tehdit ettiler

Kaynak: Birgün
Kardeşleri Menzil şeyhini dergaha sokmadı. 'Polis çağırırız' diyerek tehdit ettiler
Menzil Cemaati’nde kardeş kavgasının geldiği son durum ortaya çıktı. Cemaatin İstanbul’daki dergahına gitmek isteyen Muhammed Saki Elhüseyni’ye kardeşler izin vermedi. Elhüseyni’yi cemaatte liderlik yarışında olan diğer kardeşleri “Polis çağırırız” diyerek tehdit etti.

Menzil Cemaati’nde gerilim tırmanıyor. Cemaatin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünden sonra oğulları arasında başlayan kavga yeni bir boyut kazandı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Avrupa turuna çıkan Menzil şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni, ülkeye dönüşünde cemaatin İstanbul’daki merkezine gideceğini açıklamıştı. Ancak kardeşleri, Saki Elhüseyni’nin “Bu programına izin vermeyeceklerini, külliyenin tapusunun kendilerinde olduğunu” belirtti.

Ayrıca Saki Elhüseyni’nin ısrar etmesi halinde de kolluk kuvvetlerini çağıracaklarını belirttiler. Saki Elhüseyni İstanbul programını iptal etmek zorunda kalırken tüm bu gelişmeler, Saki Elhüseyni’ye bağlı Serhendi Vakfı’ndan yapılan açıklamayla cemaat mensuplarına duyuruldu.

MENZİL’İN EŞ ŞEYHLERİ

Cemaat mensuplarının "Gavs" olarak nitelendirdiği "Şeyh Abdulbaki Elhüseyni"nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti. Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Milyarlarca liralık bir sermayeye de sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede kavgaya tutuştu.

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