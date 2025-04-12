Kardeşleri ölüm de ayıramadı

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde son yolculuklarına uğurlandı.

Çınar Kulan (4) ve Cansu Kulan (3) için Akkaya köyü camisinde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Küçük çocukların cenazeleri, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

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Cenazeye vatandaşların yanı sıra aile yakınları da katıldı. Baba Serdal Kulan, cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir tavuk çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında iki küçük kardeş hayatını kaybetmişti.

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Yangın sırasında evde bulunan anne Deniz Kulan ise yüzünden yaralanmış, tüm çabalarına rağmen çocuklarını kurtaramamıştı.

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