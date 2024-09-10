Kardeşlerin miras kavgasında kayınbirader bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kardeşlerin miras kavgasında kayınbirader bıçaklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Aköz kardeşlerin miras tartışmasına kayınbiraderleri de dahil olmasının ardından eşler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Aköz kardeşlerin miras tartışmasına kayınbiraderleri de eklendi. Eşleri tartışan kayınbirader Osman Arslan ve Seyit Aköz'ün, sokaktaki tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada ağır yaralanan Seyit Aköz yaşamını yitirirken, Osman Arslan yakalanarak, gözaltına alındı.

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KAYINBİRADER MİRAS KAVGASINA DAHİL OLDU

Olay, Karadeniz Mahallesi 1105'inci sokakta, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Seyit Aköz, kardeşi Bayram Aköz ile miras konusundan tartışmaya başladı. Kayınbiraderleri Osman Arslan ise olaya dahil olarak uzun süredir küs olan kardeşlerden Bayram Akgöz'ün yanında oldu.

Kayınbirader Osman Arslan'ın eşi Ayşegül Arslan ile Seyit Aköz'ün eşi Lale Aköz dün akşam saatlerinde sokakta çarpıştıktan sonra tartıştı. İki kadın tartışmadan kısa süre sonra evlerine gittiği görüldü. Osman Arslan, eşi Ayşegül Arslan'ın olayı anlatmasının ardından Seyit Aköz'ü arayarak küfürlerde bulundu.

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KÜFÜRLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Duruma sinirlenen Osman Arslan evinden çıkarak Seyit Aköz'ün yanına gitti. Sokakta süren tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Osman Arslan yanında bulunan bıçak ile Seyit Aköz'ü göğsünden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyit Aköz'ün tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekipler, Osman Arslan'ı olayda kullandığı bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

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