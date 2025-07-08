Karga ağaca asıldı: Vatandaşlar film gibi izledi!

Kaynak: İHA
Karga ağaca asıldı: Vatandaşlar film gibi izledi!

Tekirdağ'da ayağına ip dolanarak ağaca asılı kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşlar film izler gibi operasyonu takip etti.

Olay, Tekirdağ Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir karganın ayağına dolanan ip nedeniyle ağaca asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdivenini ağaca dayayarak kargayı bulunduğu yerden dikkatlice kurtardı. Vatandaşlar, nefes kesen kurtarma operasyonunu ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Başarılı müdahalenin ardından itfaiye ekipleri vatandaşlardan alkış aldı. Ağaçtan indirilen karganın ayağına dolanan ip, itfaiye personeli tarafından temizlendi. Sağlık durumu iyi olan karga doğaya yeniden salındı.

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