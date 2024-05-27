Karga uçurtmaya saldırdı

Düzenleme: Ökkeş Bölükbaşı
Karga uçurtmaya saldırdı

Samsun'daki uçurtma festivalinde bir karga uçurtmayı gözüne kestirdi. Uçurtmanın üstüne konmayı başaramayan karga pençe darbesiyle de sonuç alamayınca uçurtmadan uzaklaştı.

Samsun'da bir karga festivalde uçurtulan bir uçurtmayı gözüne kesti. Mavi rennkteki uçurtmanın üstüne konmayı deneyen karga başarılı olamadı.

Uçurtmanın önünde ve yanında uçuşunu sürdüren karga bir ara çıtanın bulunduğu yere pençe darbesi indirdi.

Uçurtmayı kullanın kişinin de uçurtmayı karganın görüş alanından çıkartmaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı gören bir vatandaş "Genellikle yavrusundan dolayı insanları saldırmasıyla ünlü kargalar bu kez bir uçurtmayı gözüne kestirdi" yorumunu yaptı­.

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