Kargalarla kavga ediyordu! Otomobile çarpan atmaca telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kargalarla kavga ediyordu! Otomobile çarpan atmaca telef oldu

Sinop'ta kargalarla kavga eden atmaca, otoyoldaki otomobile çarparak telef oldu.

Sinop'ta kargalarla kavga eden atmaca, otoyoldaki otomobile çarparak telef oldu.

Sinop'un Osmaniye Mahallesi'nde, kargalarla kavga eden bir atmaca, uçuş hakimiyetini kaybederek otoyola düştü ve geçmekte olan bir otomobile çarparak telef oldu.

Olay, Erfelek otoyolunda meydana geldi. Zaman zaman yabani ve evcil hayvanların ölümüne sebep olan bu yolda, ilk kez bir yırtıcı kuş olan atmaca tele oldu. Bölgedeki yerliler tarafından tanınan ve her gün çevreyi kontrol eden atmaca, kargalarla girdiği kavgayı canıyla ödedi. Yoldan geçen bir vatandaş, yaralı halde bulduğu kuşu tedavi için veterinere götürmeye çalıştı ancak atmaca, tüm çabalarına rağmen telef oldu.

Olayla ilgili olarak yetkililer, yırtıcı kuşların otoyollarda daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kargalarla kavga ediyordu! Otomobile çarpan atmaca telef oldu

Kargalarla kavga ediyordu! Otomobile çarpan atmaca telef oldu

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