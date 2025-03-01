Karganın kar banyosu keyfi: "Bir tek şampuanı eksik"

Kocaeli'de yavruyken sahiplendiği ve evcilleştirdiği kargasını adeta evladı gibi gören Ömer Tek, karın keyfini kargası ile birlikte sürdü.

Ömer Teki, kargasının kar banyosunu cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Kargasıyla arasındaki bağı anlatan Ömer Tek, "Kargayı bir buçuk yıl önce yavruyken sahiplendim. Bana çok bağlı, nereye gitsem peşimden geliyor. Evladımız gibi.

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Evladımı nasıl seviyorsam, onu da öyle seviyorum. Karı çok seviyor, karda duş alıyor.

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Bir tek şampuanı eksik. Ben kayarken, o da kayıyor.

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Nereye gitsek, onu da yanımızda götürüyoruz. Yazın Rize'ye gideceğiz, o da bizimle gelecek" dedi.