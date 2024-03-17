Kargir ev ne demek? Kargir evlerin en önemli özellikleri nelerdir?

Farsça kökenli bir sözcük olan “kargir”, Halk arasında “kagir”, “kargır” ya da “kagır” olarak da bilinen Kargir farsça bir sözcük olup “tuğla ya da taştan yapılma” ev manasına gelmektedir. Bir başka deyişle yapımında taş ya da tuğla kullanılarak yapılan evler olarak da bilinir.

Geçmişte inşa edilen birçok ev de bu tür yapılardan oluşur.

Kargir evler genellikle kırsal bölgelerde konumlanmaktadır. Bu yapıların diğer evlere göre ekonomik olması daha çok tercih edilme sebeplerinin başında gelmektedir.

TAPUDA KARGİR EV YAZMASININ ANLAMI NEDİR?

Yeni bir ev ya da yapı satın alınınca tapunun üzerinde “kargir ev” ya da “kargir yapı” gibi bazı terimleri görebilirsiniz.

Bu terim, ilgili arsanın üzerinde inşa edilmiş yapıda kullanılan malzemelerin tuğla ya da beton olduğunu gösterir. Tapu kayıtlarında kargir olarak geçen yapılarda ise binanın ya da evin taşıyıcı bölümlerinde kolon ve kiriş bulunmaz.

İnşa edilen kargir evin inşasında beton ya da tuğla yerine ahşap malzemeden yararlanılmış olabilir. Bu gibi bir durumda tapu kaydında mutlaka adı “ahşap kargir ev” olarak yazılmalıdır.

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KARGİR EVLERİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kargir evler depreme dayanıksızdır.

Kargir evlerin iskelet yapısı yoktur.

Maliyeti uygundur.

Kargir evlerde ev içi tadilat yapılamaz.

Kargir evlerde ses ve ısı yalıtımı bulunur.

Kargir evlerin yapımı kısa sürede bitebilir.

Kargir evler sıkça bakıma ihtiyaç duyar.