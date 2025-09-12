Kargo bölümü yangını uyarısı yaptı! United Airlines uçağı Japonya’da acil iniş yaptı

Kaynak: İHA
Japonya’da, United Airlines’a ait Boeing 737 yolcu uçağı, Filipinler’e gitmek üzere havalandıktan 1.5 saat sonra kargo bölümünde yangın uyarısı alınca Kansai Havalimanı’na acil iniş yaptı. İki yolcu hafif yaralandı.

Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı’ndan Filipinler’e gitmek üzere 142 kişiyle kalkan United Airlines’a ait Boeing 737, Kansai Havalimanı’na acil iniş yaptı. Kansai Havalimanı yönetiminden alınan bilgilere göre, Narita’dan Filipinler’deki Maktan-Cebu Havalimanı’na giden 32 sefer sayılı uçak, kalkıştan 1.5 saat sonra Pasifik üzerinde seyrederken kargo bölümünde yangın uyarısı aldı. Bunun üzerine acil durum ilan eden uçak, yerel saatle 19.00’da Osaka’daki Kansai Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edilirken, iki yolcu hafif yaralandı.

Kansai Havalimanı itfaiyesi söndürme çalışması yapmazken, iki pist olay nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

