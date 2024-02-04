Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü

Bandırma'nın Atatürk Caddesi Terziler Sokağı'nda meydana gelen olayda, kavşaktan dönüş yapan bir kargo dağıtım kamyoneti, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a hızla çarptı. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

9 YAŞINDA BİR OĞLU VARMIŞ

9 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen Fatma Bakır, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Bandırma'da toprağa verildi.