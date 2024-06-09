Kargo ücretlerine yüzde 40 zam

Düzenleme: Kaynak: Dünya
Kargo ücretlerine yüzde 40 zam

PTT kargo ücretlerine yüzde 40 zam yaptığını duyurdu. 4 ay önce de yüzde 55 zam yapmıştı

PTT, kargo ücretlerinde bir kez daha zam yaparak müşterilerini üzdü.

Şubat ayında yapılan yüzde 55'lik artıştan sonra, son zamanlarda kısa süre içerisinde yüzde 40'a kadar varan bir zam daha gerçekleştirdi. Bu artışlar, gönderi ücretlerinin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki baskısını artırdı.

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ŞİRKETİN KARI HER YIL AZALDI

Bununla birlikte, PTT'nin son yıllardaki mali durumu da göz önüne alındığında, zam kararı bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilen PTT, bu devir işleminden önce 641 milyon lira kâr etmişti. Ancak TVF'ye devredilmesinin ardından şirketin karlılığı düşüşe geçti ve her yıl zarar etmeye başladı.

2,5 MİLYAR TL FAİZ ÖDENDİ

2018 ile 2022 yılları arasında geçen beş yıllık süreçte PTT'nin toplam zararı 2,5 milyar TL'yi aştı. Bu süreçte şirketin milyonlarca lira faiz ödediği belirtiliyor. PTT'nin mali yapısındaki bu olumsuz gelişmeler, hem şirketin hem de müşterilerin geleceği konusunda endişeleri artırdı.

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