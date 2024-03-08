Kargo üzerinden uyuşturucu temin ettiği belirlenen 1 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda kargo yoluyla uyuşturucu madde temin ettiği saptanan U.B., S.İ. ve K.İ. adlı kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda 3 paket halinde 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, polisteki sorgulanması sona eren 3 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren K.İ. adlı kadın serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.İ. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. U.B. ise serbest bırakıldı.