Kârı düşen teknoloji devi yüzlerce kişiyi kovacak. Çalışanlar kara kara düşünüyor

Dünyaca tanınmış internet altyapısı ve kurumsal ağlarda kullanılan network cihazları üreticisi Cisco, kârı düşünce, daralmaya gideceğini duyurdu. Bu daralmaya işçilerden başlanacağı açıklandı. Dünya devi şirket, çalışanların yüzde 5'ini çıkaracağını bildirdi.

Cisco, 27 Ocak'ta sona eren üç aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı. İnternet altyapısı konusunda dünya devi olan 40 yıllık şirketten yapılan açıklamada, Cisco'nun gelerinin yüzde 6 düştüğü 12,8 milyar dolar gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin net karının da aynı dönemde yüzde 5 azalarak 2,6 milyar dolara düştüğü kaydedildi.

Cisco'nun yeniden yapılandırma planını açıklarken, bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini etkileyeceği aktarıldı.

CİSCO NEREDE KURULDU

Cisco, Dünyaca tanınmış internet altyapısı ve kurumsal ağlarda en çok kullanılan aktif ve pasif network cihazlarını üreten bir ağ teknoloji şirketi.1984 yılında Standford Üniversitesinden Len Bosack ve Sandy Lerner tarafından kuruldu. Şirketin ismi ise San Francisco şehrinin son iki hecesinden gelmektedir.