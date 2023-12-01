Karı koca kavgası dev uçağa mecburi iniş yaptırdı. Öfkeli koca bakın ne yaptı

Alman Milli hava yolu şirketi Lufthansa’nın Münih-Bangkok seferini yapan Airbus A380 uçağı bir karı koca arasında çıkan tartışmanın büyümesi uçuşu sekteye uğrattı. Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A 380 tipi yolcu uçağı Delhi'ye mecburi iniş yaptı.

Lufthansa'nın 772 sefer sayılı uçak, 28 Kasım’da yerel saatle 23.24'te Münih Uluslararası Havalimanı'ndan Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Ancak, uçuşun ortasında meydana gelen beklenmedik karışıklık, uçağın Yeni Delhi’ye mecburi iniş yapmasına neden oldu.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, bir adamın eşine bağırırken, görülmesinin ardından beklenmedik bir olay yaşandı. Kızgınlıkla çakmağını ateşleyen atan battaneyeyi yaktı. İşte bu andan sonra yolculuğun seyri değişti.

Bunun üzerine kadın kabin ekibinden yardım istedi. Pilot, bu durum karşısında acil iniş kararı aldı. Dev uçak Yeni Delhi Indira Gandhi Uluslararası Havalimanına mecburi inişe gerçekleştirdi. Kavgacı karı koca uçaktan indikten sonra A380 tipi uçak Yeni Delhi'den ayrıldı ve yaklaşık 3,5 saatlik bir uçuştan sonra Bangkok'a ulaştı. Kavgacı çiftin Yeni Delhi Havaalanında sorunlarını çözdüğü ve Münih'e geri gönderildiği öğrenildi.