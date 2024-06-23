Karı-koca öldü iki çocuk yetim kaldı

Menderes'te Gümüldür-Özdere yolu üzerinde dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında talihsiz bir çift hayatını kaybetti. Kazada iki çocuk da dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yusuf Akbulut yönetimindeki 35 AEL 650 plakalı otomobil, Rasim G.'nin kullandığı 35 HC 9608 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savruldu.

Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yusuf Akbulut ve eşi Nuray Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Akbulut çiftinin çocukları Elif ve İsmet Akbulut ile diğer araçta bulunan Rasim G., Medine Y., Murat Tan Y., Çınar Miraç Tan Y. ve Meryem T.'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden çiftin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Havalimanı çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf Akbulut ve Nuray Akbulut çiftinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çiftin cenazelerinin Menderes Görece'de defnedileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.