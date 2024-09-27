Karı-kocaya rekor ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karı-kocaya rekor ceza

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandıkları mahkemece 15 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve 5 yıldır aranan karı-koca, polisin operasyonu sonucu saklandıkları evde yakalandı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ç.D. (32) adlı koca ile aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eşi N.E.D. (29) beş yıldır aranıyordu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu çiftin Canik ilçesinde bir ikamette gizlendiklerini tespit etti.

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Bugün saat 05.30'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Ç.D. ve N.E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan karı-koca, Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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