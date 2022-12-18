Benzema Cumhurbaşkanı Macron'u reddetti

Turnuva öncesi sakatlanında milli takım kadrosundan çıkarılan Benzema'ya Macron'un başkanlık uçağı ile Katar'a gitme teklifi geldi.

Ancak Benzema'nın Macron'un teklifini reddettiği ortaya çıktı. Fransa'nın eski yıldızlarından Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Plati'ni de Macron'un teklifini geri çevirmişlerdi.

Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku'nun ise Macron'un uçağı ile Katar'a gitme teklifini kabul ettikleri öğrenildi.