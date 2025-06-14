Karıncalanma ve uyuşma felcin gizli sinyalleri mi? İşin uzmanları anlatıyor

Vücudunuzda zaman zaman hissettiğiniz karıncalanma veya uyuşma, genellikle masum bir durum olarak görülse de, uzmanlar bu belirtilerin ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Her karıncalanma felç anlamına gelmiyor, ancak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu semptomların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Peki, bu belirtiler ne anlama geliyor ve ne zaman bir doktora başvurmak gerekiyor? İşte bilimsel veriler ve dünyaca ünlü uzmanların görüşleriyle karıncalanma, uyuşma ve felç arasındaki ilişki...

KARINCALANMA VE UYUŞMA NEDİR?

Tıp dilinde “parestezi” olarak bilinen karıncalanma ve uyuşma, ciltte iğne batması, yanma veya his kaybı gibi anormal hislerle kendini gösterdi.

Genellikle eller, ayaklar, kollar ve bacaklarda hissedilen bu durum, geçici veya kronik olabildi.

FELÇ RİSKİYLE BAĞLANTISI

Karıncalanma ve uyuşma, özellikle vücudun bir tarafında ani başlangıçlıysa, felç (inme) gibi ciddi bir durumun erken uyarı sinyali olabilir.

Felç, beyne kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu beyin hücrelerinin oksijen ve besin kaybına uğramasıyla meydana geldi.

Uzmanlar, “Vücudun bir tarafında ani başlayan karıncalanma, uyuşma veya güç kaybı, inmenin ilk belirtileri arasında yer alabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden acil servise başvurmak hayati önem taşır” dedi.

The Lancet Neurology’de yayımlanan bir araştırma, kronik karıncalanma ve uyuşma şikayetlerinin %10’unun ciddi nörolojik rahatsızlıklarla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle multipl skleroz (MS), diyabetik nöropati ve periferik nöropati gibi hastalıklar, karıncalanma ve uyuşmanın sık görülen nedenleri arasında.

İngiltere’deki University College London’dan nörolog Prof. Dr. Michael Hanna, “Kalıcı karıncalanma, sinir hasarının erken bir göstergesi olabilir. Erken teşhis, kalıcı hasarları önlemede kritik bir rol oynar” diyerek erken müdahalenin önemine vurgu yaptı.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER DE TETİKLEYİCİ OLABİLİR

Karıncalanma ve uyuşma sadece fiziksel nedenlerden kaynaklanmadı. American Psychological Association’dan Dr. Lynn Bufka, stres ve anksiyetenin bu belirtileri tetikleyebileceğini belirtti:

“Yoğun stres durumlarında, vücudun kan akışı ve sinir sistemi üzerindeki baskı artabilir. Bu, özellikle panik atak sırasında karıncalanma ve uyuşma hissine yol açabilir.”

Nora Psikoloji’den uzmanlar, anksiyete bozukluklarının yaklaşık %30’unda bu tür semptomların görüldüğünü ve psikoterapi ile bu şikayetlerin azaltılabileceğini ifade etti.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURMALI?

Uzmanlar, karıncalanma ve uyuşmanın aşağıdaki durumlarda ciddiye alınması gerektiğini söyledi:

Semptomlar ani başlıyorsa ve vücudun bir tarafında yoğunlaşıyorsa.

Karıncalanmaya güç kaybı, konuşma bozukluğu veya görme problemleri eşlik ediyorsa.

Belirtiler sık sık tekrarlıyor veya kalıcı hale geliyorsa.

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden nörolog Dr. Joshua Zeichner, “Özellikle ani başlayan ve tekrarlayan karıncalanma veya uyuşma, mutlaka bir nörolog tarafından değerlendirilmeli” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. David S. Zee, vitamin eksiklikleri, sinir sıkışması ve dolaşım sorunlarının da bu belirtilere neden olabileceğini ekledi.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Karıncalanma ve uyuşmanın nedenini belirlemek için doktorlar genellikle kan testleri, elektromiyografi (EMG) ve görüntüleme teknikleri gibi yöntemler kullandı.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden uzmanlar, diyabet, B12 vitamini eksikliği ve tiroid bozukluklarının karıncalanmanın sık görülen nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Örneğin, diyabetik nöropati için kan şekeri kontrolü, vitamin eksiklikleri için takviyeler veya nöropati için pregabalin gibi ilaçlar kullanılabildi.

Felç şüphesi durumunda ise zaman kritik önem taşıyor. İnme belirtilerinin başlamasından sonraki ilk 4,5 saat içinde pıhtı eritici ilaçların uygulanmasının, kalıcı hasar riskini azaltabileceği belirtildi.

ÖNLEME VE ÖNERİLER

Uzmanlar, karıncalanma ve felç riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Sağlıklı Beslenme: B12 vitamini ve magnezyum açısından zengin gıdalar tüketin.

Düzenli Egzersiz: Kan dolaşımını desteklemek için fiziksel aktiviteyi artırın.

Stres Yönetimi: Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri stres kaynaklı belirtileri azaltabilir.

Düzenli Kontroller: Yılda bir kez nörolojik ve genel sağlık kontrolü yaptırın.

BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

Karıncalanma ve uyuşma, çoğu zaman basit nedenlere bağlı olsa da, felç gibi ciddi sağlık sorunlarının erken uyarısı olabilir.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini açıkça ortaya koydu.