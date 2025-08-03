Karısı paylaştı ortalık yıkıldı: Tatlıses çifti bir kez daha şaşırttı

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile influencer Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenerek magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği çiftlerden biri hâline gelmişti. Çiftin, 22 Ocak 2024’te dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Yasemin Şefkatli, son olarak İdo Tatlıses’in oğulları için hazırladığı eğlenceli sürprizi takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma göre İdo, evin salonuna küçük bir çadır kurarak çocuklara keyifli bir oyun alanı oluşturdu. Bu içten sürpriz büyük beğeni toplarken, asıl konuşulan detay paylaşımın satır aralarından çıktı. Şefkatli’nin eşiyle mesajlaştığı ekran görüntüsünde İdo Tatlıses’i telefon rehberine "Tatlı Beyim" olarak kaydettiği görüldü. Bu küçük ama dikkat çekici ayrıntı, magazin sayfalarında hızla yayıldı.

ÇADIR SÜRPRİZİ KADAR REHBER DETAYI DA KONUŞULDU

Yasemin Şefkatli’nin Instagram’da paylaştığı ekran görüntüsü, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, hem İdo Tatlıses’in çocuklarına hazırladığı samimi sürprizi hem de eşine olan hitabın romantik detayını konuştu.

Yorumlar arasında “Aşklarını her daim taze tutuyorlar”, “Modern zaman masalı gibi” ve “Tatlı Beyim ne demek ya, bayıldım!” gibi ifadeler öne çıktı. Bazı takipçiler ise bu paylaşımı örnek göstererek kendi ilişkilerinde de benzer jestler yapacaklarını yazdı.

2024 yılında yaklaşık 22 bin dolar değerindeki bebek odası hazırlığıyla da dikkat çeken çift, sade ancak duygu yüklü paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Yasemin Şefkatli’nin içeriklerinde süsleme yerine gerçek hayattan sahneleri tercih etmesi, takipçileri tarafından samimi ve içten bulunuyor.