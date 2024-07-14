Karısına sinirlenip damdan atladı! Komşunun üzerine düştü

Kaynak: DHA
Karısına sinirlenip damdan atladı! Komşunun üzerine düştü

Adana'da yaşanan ilginç olayda, karısına kızan Ali İ., öfkeyle damdan atladı. Bu sırada onu yakalamaya çalışan komşusu Ufuk A.'nın üzerine düştü. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan Ali İ. ve Ufuk A.'yı hastaneye kaldırdı.

Adana'da, eşi ve çocuklarının evi terk etmesi üzerine intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna edilmeye çalışıldığı sırada kendini aşağı bıraktı. Ali İ., onu tutmaya çalışan komşusu Ufuk A.'nın üzerine düştü ve her iki komşu da hafif yaralandı. Olay anı kameralar tarafından kaydedildi.

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Saat 13.30 civarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki üç katlı bir binada meydana gelen olayda, Ali İ.'nin eşi Gözde İ., üç çocuğunu alarak evi terk etti. Bunun üzerine Ali İ., evin damına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Komşularının durumu polise bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Müzakereci polislerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı ve ardından kendini boşluğa bıraktı. Komşusu Ufuk A., Ali İ.'yi tutmak için bahçeye koştu ancak Ali İ., Ufuk A.'nın üzerine düştü. Olay sırasında Ali İ.'nin yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Hafif yaralanan Ali İ. ve Ufuk A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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