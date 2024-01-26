Karısını 5 kardeşine tecavüz ettirdi tuğlayla öldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Karısını 5 kardeşine tecavüz ettirdi tuğlayla öldürdü
Dubai’de yaşanan bir cinayet olayı, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) sarstı. Bir adam, eşiyle tartıştıktan sonra karısını beş kardeşine tecavüz ettirip öldürttü. Kadının cesedi, su tankında parçalanmış halde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri korkunç bir cinayetle sarsıldı. Dubai’de kan donduran olay kadının ailesinin polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Polis, şüphelilerden dördünü yakaladı ve sorguladı. Şüpheliler, cinayeti itiraf etti ve abilerinin kendilerine para verdiğini söyledi.

Şüphelilerin ifadesine göre, kadını panayıra gideceklerini söyleyerek evden çıkardılar. Sonra, sırayla kadına tecavüz ettiler. Daha sonra, hain koca karısının kafasını tuğla ile ezerek öldürdü. Cesedi, su tankına attılar.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni henüz bilinmiyor. Polis, beşinci şüpheliyi arıyor.

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